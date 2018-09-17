Кандидаты в губернаторы Приморья обвинили друг друга в подделке протоколов

ВЛАДИВОСТОК, 17 сен – РИА Новости. Кандидаты в губернаторы Приморья Андрей Ищенко и Андрей Тарасенко обвинили друг друга в фальсификации протоколов во втором туре выборов главы края.

Ранее при подсчете голосов лидировал кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, отрыв между ним и Андреем Тарасенко составлял до 8%. Утром понедельника Тарасенко при подсчете 99,03% бюллетеней на втором туре выборов главы региона обогнал своего соперника на 0,5% и набрал 49,02%, сообщалось на сайте ЦИК. Ищенко заявил о фальсификации бюллетеней во Владивостоке, Находке, Уссурийске и Артеме и объявил бессрочную голодовку. В избиркоме края ранее сообщали, что проверяют жалобы сторонников Ищенко. В ОП края отметили, что наблюдатели нарушений в подсчете протоколов не зафиксировали.

"Ночью… здесь в краевой избирательной комиссии а ГАС-выборы были фальсифицированы, внесены вручную итоги голосования. В Уссурийске в администрации города всю ночь творится бесчинство. Нами выявлено 6 переписанных протоколов. В каждом за кандидата Тарасенко от 900 до 2 тысяч протоколов приписано. Арсеньев – мы там выиграли, до сих пор данные не введены", — сказал Ищенко журналистам.

Представитель избирательного штаба Тарасенко, в всою очередь, заявил журналистам о фактах о фальсификации бюллетеней в Уссурийске и Владивостоке.

"Представители КПРФ, наблюдатели, члены комиссий препятствовали нормальному подсчету голосов. По таблицам невероятное количество бюллетеней признано недействительными… Вчера мы подали несколько жалоб по фактам подвоза, осуществлялась скупка голосов… В крупных городах счет идет на тысячи голосов. Владивосток — более 10 тысяч, Уссурийск тоже несколько тысяч", — сказала представитель штаба.

Представитель избиркома Приморья Наталья Камаева рассказала журналистам, что за 16 сентября поступило 13 жалоб. На горячую линию ЦИК поступило 18 жалоб.

В том числе поступила одна жалоба на неправильный подсчет голосов в Уссурийске. Две жалобы поступило от доверенного лица Ищенко на избирательную комиссию Артема.

По итогам голосования 9 сентября во второй тур выборов вышли Андрей Тарасенко, получивший в первом туре 46,56%, и депутат законодательного собрания Приморья кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, набравший 26,63%.

Согласно данным exit poll, Тарасенко лидирует с результатом 53%, Ищенко набирает 47%, сообщает ООО "КЦ "Эксперт Групп".