Врио главы Приморья увеличил отрыв от соперника на губернаторских выборах

ВЛАДИВОСТОК, 17 сен – РИА Новости. Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко после подсчета 99,1% бюллетеней увеличил отрыв от соперника из КПРФ Андрея Ищенко и лидирует во втором туре выборов главы региона с 49,55%, сообщила журналистам представитель крайизбиркома Наталья Камаева.

Ранее при подсчете голосов лидировал кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, отрыв между ним и Андреем Тарасенко составлял до 8%. Утром понедельника Тарасенко при подсчете 99,03% бюллетеней на втором туре выборов главы региона обогнал своего соперника на 0,5% и набрал 49,02%, сообщалось на сайте ЦИК.

"Явка на утро составила 35,44%. С небольшим перевесом пока лидирует Тарасенко – 49,55%, Ищенко – 48,06%. Еще не все протоколы учтены, осталось 14 протоколов. Итоги будут подведены после того, как будут введены все данные", — сказала Камаева.

Она уточнила, что посчитано 99,1% бюллетеней. По ее словам, завтра последний день для подведения итогов.

По итогам голосования 9 сентября во второй тур выборов вышли Андрей Тарасенко, получивший в первом туре 46,56%, и депутат законодательного собрания Приморья кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, набравший 26,63%.

Явка во втором туре выборов на 18.00 местного времени (11.00 мск) составила 29,15%, что больше аналогичного показателя 9 сентября.