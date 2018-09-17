Ищенко призвал врио главы Приморья признать, что выборы проиграны

Подсчет голосов на избирательном участке во Владивостоке во время второго тура выборов губернатора Приморского края. 16 сентября 2018

Подсчет голосов на избирательном участке во Владивостоке во время второго тура выборов губернатора Приморского края. 16 сентября 2018

ВЛАДИВОСТОК, 17 сен – РИА Новости. Кандидат в губернаторы Приморья от КПРФ Андрей Ищенко заявил, что врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко должен признать, что выборы проиграны.

Ранее при подсчете голосов лидировал кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, отрыв между ним и Андреем Тарасенко составлял до 8%. Утром понедельника Тарасенко при подсчете 99,03% бюллетеней на втором туре выборов главы региона обогнал своего соперника на 0,5% и набрал 49,02%, сообщалось на сайте ЦИК. Ищенко заявил о фальсификации бюллетеней во Владивостоке, Находке, Уссурийске и Артеме и объявил бессрочную голодовку. В избиркоме края ранее сообщали, что проверяют жалобы сторонников Ищенко. В ОП края отметили, что наблюдатели нарушений в подсчете протоколов не зафиксировали.

"Власти, конкретно Андрей Тарасенко, должны признать, что выборы проиграны. Надо признать это. Я считаю, что в случае узаконивания фальсифицированных итогов голосования мы получим нелегитимно избранного губернатора", — сказал Ищенко журналистам.

Он отметил, что наиболее сложная ситуация сложилась в Уссурийске.

По итогам голосования 9 сентября во второй тур выборов вышли Андрей Тарасенко, получивший в первом туре 46,56%, и депутат законодательного собрания Приморья кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, набравший 26,63%.

Явка во втором туре выборов на 18.00 местного времени (11.00 мск) составила 29,15%, что больше аналогичного показателя 9 сентября.

Согласно данным exit poll, Тарасенко лидирует с результатом 53%, Ищенко набирает 47%, сообщает ООО "КЦ "Эксперт Групп".