Инаугурация избранного губернатора Кузбасса Цивилева пройдет в понедельник

КЕМЕРОВО, 17 сен — РИА Новости. Инаугурация Сергея Цивилева, победившего на досрочных выборах губернатора Кемеровской области в минувший единый день голосования, пройдёт в понедельник, 17 сентября, сообщает пресс-служба региональной администрации.

"Официальное вступление Сергея Цивилева в должность губернатора Кемеровской области состоится 17 сентября. Инаугурация пройдёт в Белом зале региональной администрации", — говорится в сообщении.

По данным властей, после торжественной церемонии запланирован пресс-подход Цивилева и полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло.

Выборы главы Кузбасса должны были пройти в 2020 году, когда истекали полномочия Амана Тулеева, руководившего регионом более 20 лет. Однако 1 апреля он досрочно покинул пост. Это произошло на фоне крупного пожара в ТЦ "Зимняя вишня", унёсшего жизни 60 человек. Врио губернатора был назначен Сергей Цивилев, который в марте прибыл в Кузбасс на должность заместителя главы региона по промышленности, транспорту и потребительскому рынку. Согласно федеральному законодательству, облсовет назначил внеочередные выборы на ближайший единый день голосования — 9 сентября.

В предвыборной гонке в итоге участвовали шесть кандидатов, пять из них получили менее 5% голосов. Губернатором избран кандидат от партии "Единая Россия", врио главы региона Сергей Цивилев, получивший 81,29% голосов. По данным облизбиркома, итоговая явка избирателей составила 66,47%.