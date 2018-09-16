Лидирующий на выборах в Приморье Ищенко пообещал работать со всеми партиями

Урны с бюллетенями на избирательном участке во Владивостоке, где проходит второй тур выборов губернатора Приморского края. 16 сентября 2018

Урны с бюллетенями на избирательном участке во Владивостоке, где проходит второй тур выборов губернатора Приморского края. 16 сентября 2018

ВЛАДИВОСТОК, 16 сен – РИА Новости. Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, лидирующий на выборах главы Приморья, заявил, что в случае своей победы будет взаимодействовать со всеми политическими партиями в регионе.

"Обязательно будем взаимодействовать со всеми политическими силами. Нельзя ставить партийную принадлежность во главу угла… Я считаю, что все нужно направлять на то, чтобы в люди в Приморском крае, население понимало, что в крае есть власть, которой они доверяют, без принадлежности к партии", — отметил Ищенко.

Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко после обработки 82,97% бюллетеней во втором туре выборов главы края получил 52,24% голосов избирателей, он лидирует с отрывом в 7%

По итогам голосования 9 сентября во второй тур выборов вышли Андрей Тарасенко, получивший в первом туре 46,56%, и депутат законодательного собрания Приморья кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, набравший 26,63%. Явка во втором туре выборов на 18.00 местного времени (11.00 мск) составила 29,15%, что больше аналогичного показателя 9 сентября.