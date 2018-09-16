Заявление Путина о Боширове и Петрове не было заготовкой, заявил Песков

АБАРОВСК, 16 сен — РИА Новости. Заявление президента РФ Владимира Путина на ВЭФ о Руслане Боширове и Александре Петрове не было заготовкой, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" в воскресенье.интервью RT.
"Нет, это не была заготовка", — сказал Песков. Он отметил, что Брилев "не был бы журналистом, если бы не воспользовался такой возможностью".
"То, что президент сказал, то, что он сказал, это действительно было его решением. Оно было неожиданностью для нас, мы об этом не знали", — сказал Песков.
Он также подчеркнул, что "ни Петров, ни Боширов к Путину не имеют никакого отношения. И к Кремлю тоже, безусловно".
Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.
Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.