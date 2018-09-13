"Подозреваемые" по делу Скрипалей ответили на вопросы Симоньян

Главный редактор Sputnik и RT Маргарита Симоньян взяла интервью у Александра Петрова и Руслана Боширова о "причастности" к делу Скрипалей.

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям.

В начале сентября Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении", утверждая, что это два офицера ГРУ — Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.