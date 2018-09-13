Президент Республики Сербской БиГ вручил Полтавченко орден

БЕЛГРАД, 13 сен – РИА Новости. Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик вручил губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко орден Республики Сербской за заслуги в развитии отношений РС и РФ.

Официальная делегация северной столицы во главе с Полтавченко посещает Республику Сербскую 13-14 сентября.

"Этот визит – доказательство большого сотрудничества. Благодаря вкладу Полтавченко, можем констатировать, что наше сотрудничество сейчас весьма успешно и будет еще успешнее и содержательнее", — заявил Додик.

Он вручил губернатору Санкт-Петербурга Орден Республики Сербской на ленте "за особые заслуги в развитии и укреплении экономического сотрудничества и политических отношений Республики Сербской и России".

В ходе поездки петербургская делегация планирует передать в дар библиотеке Баня-Луки художественную и учебно-методическую литературу на русском языке, а гимназии — компьютерную технику для оснащения компьютерного класса.

В рамках визита планируется обсудить сотрудничество с руководством Республики Сербской, запланирована встреча с представителями политических, деловых и общественных кругов, посещение гимназии Баня-Луки с углубленным изучением русского языка, Народной и университетской библиотеки. Стороны намерены обсудить вопросы развития сотрудничества в сфере здравоохранения, энергетики, туризма и культуры.

В пятницу ожидается подписание меморандума, который предоставит компаниям из Санкт-Петербурга возможность принять участие в строительстве каскада из четырех ГЭС на реке Врбас.

Георгий Полтавченко рассказал журналистам, что есть определенные подвижки в налаживании поставок продуктов из Республики Сербской в РФ. "В частности, речь идет о поставках фруктов в одну из ведущих торговых сетей России. Что важно, есть позитивная динамика в решении вопроса о возможных поставках в нашу страну из Республики Сербской мясо-молочной продукции", — рассказал губернатор.

По его словам, рассматривается также возможность поставки лекарственных препаратов и медицинского оборудования из Петербурга в Республику Сербскую. "Санкт-Петербург сделал конкретные предложения нашим коллегам по наполнению фармацевтического рынка республики современными лекарственными препаратами, в том числе препаратами для борьбы с онкологическим заболеваниями, которые производятся нашими предприятиями", — сказал Полтавченко.