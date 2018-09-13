Матвиенко назвала приоритеты для Совфеда в осеннюю сессию

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. В осеннюю сессию Совфеда сенаторы в приоритетном порядке обсудят вопросы социальной политики и пенсионные изменения, сообщила спикер СФ Валентина Матвиенко.

"В ходе осенней сессии совета федерации, которая стартует 26 сентября, сенаторы намерены сосредоточиться на социально значимых темах. Приоритетом номер один остаются темы социальной политики, государственного пенсионного обеспечения. В повестке таких вопросов немало", — сказала Матвиенко. Текст её интервью размещен в "Российской газете".

Она сообщила, что сенаторы активно включились в работу по изменению пенсионного законодательства, с учетом поправок, внесенных в государственную думу президентом Владимиром Путиным и "Единой Россией".

Ранее глава комитета по соцполитике Валерий Рязанский анонсировал проведение 17 сентября в Совфеде парламентских слушаний по изменению пенсионного законодательства с участием профильных министров.