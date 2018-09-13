В Совфеде заявили о попытке дискредитации выборов в России

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Ряд структур, аффилированных с иностранными государствами и организациями, пытались безуспешно дискредитировать прошедшие в России выборы, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.

"Соответствующую оценку комиссии получили действия ряда структур, аффилированных с иностранными государствами и организациями, которые, по существу, были направлены на дискредитацию итогов единого дня голосования 9 сентября. Вместе с тем, комиссия констатировала, что эти и иные события не привели к срыву голосования и не повлияли заметным образом на волеизъявление российских граждан", — сказал Климов на заседании комиссии в четверг.

Он подчеркнул, что сенаторы продолжат работу для обеспечения российского суверенитета, в том числе и в сфере информационно-компьютерных технологий, включая работу по вопросам необходимой корректировки законодательства.

Климов поблагодарил Центральную избирательную комиссию, Роскомнадзор, Федеральную антимонопольную службу и Генеральную прокуратуру за своевременные и обоснованные действия по предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации.