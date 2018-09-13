Трутнев рассказал о подходе России к заключению мирного договора с Японией

ВЛАДИВОСТОК, 13 сен — РИА Новости. Россия подходит к вопросу заключения мирного договора с Японией, руководствуясь не экономическим расчетом, а желанием поддерживать добрососедские отношения, сказал журналистам на итоговой пресс-конференции президентский полпред на Дальнем Востоке вице-премьер Юрий Трутнев.

На пленарной сессии в среду в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке с участием премьер-министра Японии Синдзо Абэ президент России Владимир Путин сделал предложение заключить мирный договор до конца этого года без предварительных условий. Российский лидер напомнил, что переговоры идут 70 лет, и от премьера Японии Абэ прозвучало предложение поменять подходы. В связи с этим Путин предложил свой вариант подписания мирного договора.

"Мир в отношениях создает фундамент, на котором возникают отношения. Это не вопрос обмена: ты мне — я тебе. То, что ВЭФ стал площадкой, на который происходит встреча Путина с лидерами АТР, имеет фундаментальное значение. И здесь не оцениваем экономический эффект", — заявил Трутнев.

По его словам, в данном случае Россия не считает возможные инвестиции, так как дело в добрососедских отношениях.