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Политика

Совместная деятельность на Курилах - путь к мирному договору, считает Абэ

Сюжет:
Восточный экономический форум-2018 (629)
(обновлено: 11:24 12.09.2018)
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© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкПремьер-министр Японии Синдзо Абэ на пленарном заседании Дальний Восток: расширяя границы возможностей ВЭФ-2018. 12 сентября 2018Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на пленарном заседании Дальний Восток: расширяя границы возможностей ВЭФ-2018. 12 сентября 2018
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что совместная хозяйственная деятельность на южных Курилах является путем к заключению мирного договора между Москвой и Токио.

Путин предложил Японии мирный договор без предварительных условий
© РИА Новости
Путин предложил заключить мирный договор с Японией до конца года
Выступая на пленарном заседании ВЭФ, Абэ напомнил о встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Нагато в 2016 году, на которой обсуждался вопрос мирного договора между странами.

"Мы договорились, что необходимо менять наши подходы с тем, чтобы наши народы понимали сознание и значение того, что мы решили решить все имеющиеся проблемы и заключить мирный договор. Именно совместная хозяйственная деятельность является путем к этой цели. Благодаря совместной деятельности наши народы начнут глубже понимать друг друга, создадут хорошие отношения дружбы. И мы сейчас ведем переговоры для практического применения этого подхода", — заявил он.

Договоренность обсудить возможность совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах была достигнута на российско-японском саммите во время визита в Японию президента России Владимира Путина в декабре 2016 года. В феврале 2017 года при МИД Японии был создан совет по совместной экономической деятельности, который возглавил руководитель ведомства. В июне и октябре прошлого года состоялись поездки группы из 50 с лишним представителей правительственных и бизнес-кругов Японии на Курилы, чтобы на месте изучить конкретные перспективы проектов. Согласно договоренности, эта деятельность не должна нарушать юридические позиции обеих стран. Осуществление совместных проектов рассматривается по таким направлениям, как марикультура, тепличное хозяйство, туризм, ветроэнергетика и переработка мусора.

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Дальний Восток: расширяя границы возможностей ВЭФ-2018. 12 сентября 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Японский эксперт прогнозирует создание военного союза РФ, Китая и Японии
Япония, претендуя на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, надеется содействовать решению территориальной проблемы с Россией путем развития экономических отношения двух стран. Возвращение четырех островов Токио ранее поставил условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

IV Восточный экономический форум
IV Восточный экономический форум
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Политика
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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newlico
Пришел как-то ко мне сосед по даче и говорит: "У тебя такая хорошая грядка с морковью, большая, аккуратная. Давай мы совместно будем ее поливать, а по осени я половину урожая заберу." Вот сижу я думаю, а причем тут Курилы?
11:21
12.09.2018
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