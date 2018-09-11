Юанями потом отдашь: Путин купил сбитень для Си Цзиньпина

ОСТРОВ РУССКИЙ (Владивосток), 11 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин после переговоров на полях ВЭФ во вторник посетили выставку "Улицы Дальнего Востока", где Путин приобрел мед и сбитень, причем сбитень он отдал китайскому лидеру.
В павильоне "Мед" Путин попробовал крем-мед, изготовленный из дальневосточного сырья. Президента России заинтересовал приготовленный на основе меда сбитень. Каждая баночка продукта продавалась по 200 рублей, президент выбрал две из них, деньги за товар были заплачены, после чего российский лидер передал сбитень Си Цзиньпину.
"Я думаю, что рублей у меня нет", — сказал председатель КНР.
Лидерам также представили экономические возможности Амурской области, рассказав о проектах в космической сфере, в сельском хозяйстве, химии.
Например, один из таких проектов — проект пограничного моста через Амур. Проект рассчитан на 4 млн тонн грузооборота и в перспективе позволит расширить номенклатуру сельскохозяйственной продукции, поставляемой в Китай.
Рядом с хоккейной коробкой президент РФ и председатель КНР сделали фото на память: Путин на фоне плюшевого медведя, а Си Цзиньпин на фоне панды.
МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.
Путин купил для Си Цзиньпина крем-мед за 200 рублей. Сказал, что дарит, но после пошутил: "Юанями потом вернешь" pic.twitter.com/YfoGspj09t— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 11 сентября 2018 г.