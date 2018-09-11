Кириенко назвал большинство сообщений о нарушениях на выборах ложными

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Особенностью прошедших избирательных кампаний стало активное распространение фейков, абсолютное большинство сообщений о нарушениях сейчас является ложью, при этом как пространство для формирования сознательных провокаций активно используется интернет, заявил замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"Особенностью этих кампаний стало большое количество, уж извиняюсь за сленг, фейков на выборах, потому что абсолютное большинство сообщений о нарушениях является фейками или ложью", — сказал Кириенко во вторник на съезде Российского общества политологов, говоря о прошедших 9 сентября в разных регионах страны выборах.

По его словам, сейчас даже количество жалоб на выборах снизилось втрое. "По Москве, по-моему, в десять раз меньше количество жалоб, которое поступило, а из этих жалоб большая часть оказалась недостоверными", — отметил замглавы президентской администрации.

Он обратил внимание также на то, что "интернет начинает активно использоваться как пространство, в котором формируются сознательные провокации".

В качестве примеров подобных провокаций и фейков на нынешних выборах он упомянул видеоролик о якобы вбросе бюллетеней во Владимирской области, который был выложен в сети в 7.20 — за 40 минут до открытия избирательных участков, а также сообщение о фальсификации на выборах губернатора Ульяновской области, где 9 сентября этого года не выбирали главу региона.

В Хабаровском крае распространялось видео, которое уже использовалось в период президентских выборов как иллюстрация нарушения в Иркутске, а за двойное голосование на одном из участков в Москве в одном из видео выдавалось голосование братьев-близнецов, рассказал Кириенко.