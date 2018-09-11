Миронов предложил разорвать отношения с Британией

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов считает, что нужно разорвать дипломатические отношения с Великобританией из-за обвинений в адрес России.

"Мы должны прекратить надеяться на благоразумие наших так называемых западных партнеров, ждать, что скоро утихнет. Против этого говорят и последние действия Великобритании, которая напрямую официально обвиняет руководство нашей страны в подготовке террористических актов. В таких случаях, по уму, надо разрывать дипломатические отношения. Когда премьер-министр одной страны обвиняет руководство другой в том, что оно готовит теракт, дальше уже ехать некуда", — цитирует Миронова его пресс-служба.

Британская прокуратура 5 сентября назвала имена двух россиян — Александра Петрова и Руслана Боширова, которых обвиняет по четырем статьям, в том числе в покушении на убийство бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, а также полицейского Ника Бейли. Премьер Тереза Мэй утверждает, что Петров и Боширов — сотрудники ГРУ. В Москве заявили, что эти имена России ничего не говорят, и вновь призвали Лондон перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству. Российская Генпрокуратура, со своей стороны, намерена сотрудничать с британскими правоохранителями и рассчитывает получить доказательства возможной причастности российских граждан к преступлению.

Сергея Скрипаля, осужденного в России за госизмену, и его дочь отравили в Солсбери 4 марта. Это спровоцировало международный скандал. Лондон считает, что Скрипалей отравили веществом А234, и обвиняет в причастности к этому российское государство. Москва категорически отрицает все обвинения.

Как отмечал глава российского МИД Сергей Лавров, "дело Скрипаля" рассыпается из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД направил в Форин-офис около 60 дипломатических нот с требованием предоставить доступ к расследованию, к пострадавшим россиянам, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования. Британские власти на них не отреагировали.

Кроме того, МИД уличил Терезу Мэй во лжи: она утверждала, что яд изготовили в России, однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.