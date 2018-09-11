Си Цзиньпин отметил прогресс в крупных проектах с Россией в ряде сфер

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на пресс-конференции по итогам встречи на полях IV Восточного экономического форума

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на пресс-конференции по итогам встречи на полях IV Восточного экономического форума

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин отметил прогресс в крупных проектах с Россией в сфере энергетики, авиации и освоения космоса.

"Обе стороны прилагают активные усилия для сопряжения (инициативы) "Один пояс — один путь" и ЕАЭС, продвигаются крупные стратегические проекты в энергетике, авиации, космосе", — сказал он после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Также наращивается наше сотрудничество в новых сферах, таких как финансы, сельское хозяйство, электронная торговля. Сотрудничество впечатляет как количеством, так и качеством, наполняется новым содержанием, расширяются его границы", — добавил Си Цзиньпин.

Председатель КНР отметил, что также развивается сотрудничество в гуманитарной сфере и сфере культуры. "Все более плотными становятся связи граждан двух стран", — добавил китайский лидер. По его словам, количество туристов, студентов двух стран "раз за разом" обновляет рекорд.