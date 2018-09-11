Встреча Путина с Си Цзиньпином на ВЭФ. Прямая трансляция

Во Владивостоке проходит встреча российского президента Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином.
Вечером Путин и Си Цзиньпин встретятся с участниками "круглого стола" по российско-китайскому межрегиональному сотрудничеству, а также посетят выставку "Улица Дальнего Востока".
Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.