Встреча Путина с Си Цзиньпином на ВЭФ. Прямая трансляция

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Во Владивостоке проходит встреча российского президента Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином.

Ранее помощник президента Юрий Ушаков сообщал, что лидеры двух стран, вероятно, обсудят международную проблематику, ситуацию вокруг КНДР, взаимоотношения с США.

Вечером Путин и Си Цзиньпин встретятся с участниками "круглого стола" по российско-китайскому межрегиональному сотрудничеству, а также посетят выставку "Улица Дальнего Востока".

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.