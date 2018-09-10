Зюганов выступил за признание Донбасса российским

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Председатель КПРФ Геннадий Зюганов призвал президента России Владимира Путина признать Донбасс территорией РФ.

"Что касается Донбасса, я бы на месте президента принял бы (его в состав РФ — ред.) немедленно бы, немедленно. Первое, признаем Донецкую, Луганскую республику, так же, как в свое время было с Южной Осетией и с Абхазией. Прекратится этот бандитизм очень быстро. Это ненормально, когда четыре года подряд обстреливают Донецк и многие населенные пункты — это абсолютно ненормально. Там же живут наши родственники, друзья. Донбасс-то строила вся советская страна", — заявил Зюганов на пресс-конференции руководства КПРФ по итогам региональной избирательной кампании.