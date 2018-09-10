Оппозиция победила в большинстве муниципальных выборов в Амурской области

Подсчет голосов на выборах в Единый день голосования

Подсчет голосов на выборах в Единый день голосования

БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 сен — РИА Новости. Избирательная комиссия Амурской области огласила предварительные результаты избирательных кампаний Приамурья, из 28 кампаний по выборам глав и депутатов представительных органов городских и муниципальных округов в большинстве победу одержали представители оппозиции.

В воскресенье в Приамурье прошли досрочные выборы губернатора Амурской области, после обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий, предварительно победил единоросс Василий Орлов, у него 55,6% голосов. Бывший руководитель Приамурья Александр Козлов стал главой Минвостокразвития. Президент России Владимир Путин назначил Орлова временно исполняющим обязанности губернатора Амурской области 30 мая.

На довыборах Государственной думы в Амурской области предварительно побеждает кандидат от ЛДПР Андрей Кузьмин, после обработки 100% протоколов он набрал 31,64%.

Кроме этого, в Приамурье 9 сентября финишировали еще 28 избирательных кампаний.

"Выборы состоялись. Единый день голосования для партии "Единая Россия" по выборам депутатского корпуса сложился не очень удачно", — рассказал журналистам в понедельник председатель избиркома Приамурья Николай Неведомский.

Так, по предварительным данным, победу в борьбе за кресло мэра города Тында одержала кандидат от КПРФ Марина Михайлова, ее результат — 48,33%, для сравнения у соперника-единоросса Сергея Гуляева — 29,26%.

Более 48% голосов набрали коммунисты на выборах депутатов городской думы Тынды, предварительно, КПРФ получила 12 мандатов из 20, "Единая Россия" — пять, ЛДПР — три.

Большинство у КПРФ также в Райчихинском городском Совете — 11 из 20 мандатов, у единороссов — пять. Одиннадцать мандатов из 20 КПРФ получила и на выборах в городской Совет города Свободный, "Единая Россия" здесь завоевала четыре кресла.

На выборах главы города Зея предварительно победа за кандидатом от ЛДПР Сергеем Гибадуллиным — 26,48% голосов, кандидат-единорос Алексей Чайка здесь набрал 23,51%. В Зейском городском Совете "Единая Россия" не получила ни одного мандата, из 15 кресел по шесть займут представители ЛДПР и КПРФ.

На выборах в местный Совет наукограда Циолковский из 10 мандатов восемь получила ЛДПР.

Победила "Единая Россия" предварительно на выборах в Свободненский районный Совет народных депутатов — 15 мандатов из 18.