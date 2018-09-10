Оппозиция победила в большинстве муниципальных выборов в Амурской области

БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 сен — РИА Новости. Избирательная комиссия Амурской области огласила предварительные результаты избирательных кампаний Приамурья, из 28 кампаний по выборам глав и депутатов представительных органов городских и муниципальных округов в большинстве победу одержали представители оппозиции.
В воскресенье в Приамурье прошли досрочные выборы губернатора Амурской области, после обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий, предварительно победил единоросс Василий Орлов, у него 55,6% голосов. Бывший руководитель Приамурья Александр Козлов стал главой Минвостокразвития. Президент России Владимир Путин назначил Орлова временно исполняющим обязанности губернатора Амурской области 30 мая.
На довыборах Государственной думы в Амурской области предварительно побеждает кандидат от ЛДПР Андрей Кузьмин, после обработки 100% протоколов он набрал 31,64%.
Кроме этого, в Приамурье 9 сентября финишировали еще 28 избирательных кампаний.
В единый день голосования россияне должны выбрать глав четырех столиц субъектов Федерации - Якутска, Абакана, Хабаровска и Томска. В 22 субъектах выбирают глав регионов. Также проходят выборы депутатов региональных парламентов и дополнительные выборы депутатов Госдумы по одномандатным округам.
На фото: избирательница в единый день голосования на избирательном участке в Екатеринбурге.
В Магаданской области выбирают губернатора. На должность претендуют четыре кандидата: Сергей Носов от партии "Единая Россия", Роман Исаев от ЛДПР, Валентина Дорошевич от КПРФ и Александр Мартынюк от партии "Гражданская платформа".
На фото: на избирательном участке во время досрочных голосований на выборах губернатора Тюменской области в деревне Вармахли Тобольского района Тюменской области.
В Приморье на пост главы региона претендуют депутат краевого законодательного собрания от КПРФ Андрей Ищенко, его коллега Алексей Козицкий, выдвинутый "Справедливой Россией", врио губернатора Андрей Тарасенко, депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Андрейченко и краевой депутат Юлия Толмачева, представляющая "Российскую партию пенсионеров за социальную справедливость".
На фото: курсант Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С. О. Макарова голосует в единый день голосования на избирательном участке во Владивостоке.
Жители Якутии 9 сентября выберут главу республики и депутатов госсобрания (Ил Тумэн). На пост главы Якутии, кроме Николаева ("Единая Россия"), претендуют вице-спикер государственного собрания Якутии, представитель КПРФ Виктор Губарев, инженер по диагностике авиационной техники АК "Алроса", депутат Мирнинского районного Совета депутатов, представитель партии "Справедливая Россия" Владимир Богданов и индивидуальный предприниматель, народный депутат, представитель партии ЛДПР Гаврил Парахин.
На фото: избирательница в единый день голосования на избирательном участке в Екатеринбурге.
Хабаровский край выбирает губернатора, а Хабаровск - еще и мэра. За пост главы региона борются пять кандидатов: Вячеслав Шпорт, баллотирующийся от "Единой России", депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Фургал, предприниматель Анастасия Саламаха (КПРФ), предприниматель Игорь Глухов ("Справедливая Россия") и представляющий партию "Зеленые" менеджер Андрей Петров.
На фото: избирательница в единый день голосования на избирательном участке №817 во Владивостоке.
В Москве проходят выбора мэра. Кандидатами на выборах являются действующий мэр столицы Сергей Собянин, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов от "Справедливой России", депутат Госдумы Михаил Дегтярев от ЛДПР, экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ и бывший владелец СУ-155 Михаил Балакин от партии "Союз горожан".
На фото: избиратели в единый день голосования на избирательном участке ГБОУ Школа №117 в Москве.
На пост главы Новосибирской области претендуют Андрей Травников ("Единая Россия"), Дмитрий Савельев (ЛДПР), Георгий Михайлов ("Народный альянс") и Анатолий Кубанов ("Справедливая Россия").
На фото: избиратель в единый день голосования на избирательном участке в Новосибирске.
На пост главы Кузбасса, помимо врио губернатора Сергея Цивилева ("Единая Россия"), претендуют секретарь кемеровского обкома КПРФ Владимир Карпов, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Кемеровской области Елена Латышенко ("Партия Роста"), депутат горсовета Новокузнецка Татьяна Протас ("Справедливая Россия"), депутат Кемеровского горсовета Юрий Скворцов ("Патриоты России") и депутат Совета народных депутатов Кемеровской области Игорь Украинцев (ЛДПР).
На фото: видеостена из 32 экранов, на которые выведены изображения из помещений избирательных комиссий, в Информационном центре ЦИК России в единый день голосования 9 сентября 2018 года.
За пост губернатора Омской области борются Александр Бурков (самовыдвижение), член региональной Общественной палаты Анатолий Соловьев (самовыдвижение), предприниматель Антон Дрязгов ("Партия роста") и депутат горсовета Омска Алексей Ложкин (ЛДПР).
На фото: избирательница и наблюдатель в единый день голосования на избирательном участке в Москве.
На пост главы Московской области претендуют шесть кандидатов, зарегистрированных избиркомом: действующий глава региона Андрей Воробьев, кандидат от партии "Альянс зеленых" Лилия Белова, кандидат от "Справедливой России" Игорь Чистюхин, кандидат от Партии Роста Борис Надеждин, кандидат от ЛДПР Кирилл Жигарев, кандидат от КПРФ Константин Черемисов.
На фото: избирательница в единый день голосования на избирательном участке в Московской области.
Директор Барнаульского зоопарка Сергей Писарев (слева) пришел на избирательный участок с тигрятами в единый день голосования в Барнауле.
Избирательница в единый день голосования на избирательном участке в Иваново.
Певица Алла Пугачева и телеведущий Максим Галкин после голосования в единый день голосования на избирательном участке № 2414 в Москве.
Избиратель у стенда с кандидатами на должность губернатора Московской области в единый день голосования на избирательном участке в Московской области.
Избиратели на выборах в совет депутатов Гойтинского сельского поселения в единый день голосования на избирательном участке №283.
Избиратели в единый день голосования на избирательном участке в Иваново.
"Выборы состоялись. Единый день голосования для партии "Единая Россия" по выборам депутатского корпуса сложился не очень удачно", — рассказал журналистам в понедельник председатель избиркома Приамурья Николай Неведомский.
Так, по предварительным данным, победу в борьбе за кресло мэра города Тында одержала кандидат от КПРФ Марина Михайлова, ее результат — 48,33%, для сравнения у соперника-единоросса Сергея Гуляева — 29,26%.
Более 48% голосов набрали коммунисты на выборах депутатов городской думы Тынды, предварительно, КПРФ получила 12 мандатов из 20, "Единая Россия" — пять, ЛДПР — три.
Большинство у КПРФ также в Райчихинском городском Совете — 11 из 20 мандатов, у единороссов — пять. Одиннадцать мандатов из 20 КПРФ получила и на выборах в городской Совет города Свободный, "Единая Россия" здесь завоевала четыре кресла.
На выборах главы города Зея предварительно победа за кандидатом от ЛДПР Сергеем Гибадуллиным — 26,48% голосов, кандидат-единорос Алексей Чайка здесь набрал 23,51%. В Зейском городском Совете "Единая Россия" не получила ни одного мандата, из 15 кресел по шесть займут представители ЛДПР и КПРФ.
На выборах в местный Совет наукограда Циолковский из 10 мандатов восемь получила ЛДПР.
Победила "Единая Россия" предварительно на выборах в Свободненский районный Совет народных депутатов — 15 мандатов из 18.