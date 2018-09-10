Общественный штаб по наблюдению прокомментировал низкую явку в Москве

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Снижение явки на выборах является общемировой тенденцией, заявил в понедельник замглавы Общественного штаба по наблюдению за выборами мэра столицы, глава Мосгордумы Алексей Шапошников, комментируя явку избирателей на прошедших в столице в воскресенье выборах мэра.
Выборы мэра Москвы прошли в минувшее воскресенье. По данным Мосгоризбиркома, явка избирателей на выборах мэра в Москве составила 30,89%. По итогам обработки 99% протоколов, 70,02% голосов набирает действующий мэр города Сергей Собянин.
На втором месте расположился экс-депутат Госдумы Вадим Кумин, выдвинутый КПРФ, набрав 11,44% голосов. С 7,06% голосов избирателей третье место занимает глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов. Депутат Госдумы Михаил Дегтярев от ЛДПР и экс-владелец СУ-155, кандидат от партии "Союз горожан" Михаил Балакин набрали 6,76% и 1,87% голосов избирателей соответственно.
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