Нижегородский избирком рассказал о причинах невысокой явки на выборах

Итоги единого дня голосования в 2018 году (389)

Члены избирательной комиссии во время подсчета неиспользованных бюллетеней

Члены избирательной комиссии во время подсчета неиспользованных бюллетеней

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 сен — РИА Новости. Явка на выборах губернатора в Нижегородской области составила 40,52%, более высоким показателям могли помешать хорошая погода и отпуска, заявила журналистам председатель избирательной комиссии Нижегородской области Оксана Кислицына.

В сентябре 2014 года явка на досрочных выборах главы региона составила 54,49%.

"По предварительным итогам, явка на выборах губернатора Нижегородской области составила 40,52%. Явка неплохая, она была ожидаема, хотя нам бы хотелось большего. Причина таких результатов — желание избирателей… Плюс погода хорошая, время, может быть, не совсем удачное — в отпусках находятся люди", — отметила Кислицына.

На выборах в единый день голосования 9 сентября большинство голосов избирателей набрал врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин ("Единая Россия") – 67,75%, Владислав Егоров (КПРФ) получил 16,63%, следом идет Александр Курдюмов (ЛДПР) – 6,50% голосов. Четвертое место у Галины Клочковой ("Справедливая Россия") – 4,35%. Замыкает пятерку кандидатов Александр Быков (Партия пенсионеров) – 3,26% голосов избирателей.

"Явка на дополнительных выборах депутата Государственной думы по 129 одномандатному округу составила 35,5%, на выборах в законодательное собрание Нижегородской области – 26,25%", — сообщила председатель облизбиркома.

В единый день голосования на территории Нижегородской области помимо выборов губернатора Нижегородской области прошли дополнительные выборы депутата Государственной Думы Российской Федерации по 129 одномандатному избирательному округу, дополнительные выборы депутата законодательного собрания Нижегородской области по 6 избирательному округу, а также в 27 районах области и четырех городских округах — выборы депутатов представительных органов муниципальных образований.

В Нижегородской области численность избирателей на 1 июля 2018 года составляет более 2,589 миллиона человек. В день голосования 9 сентября был задействован 2171 избирательный участок.

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