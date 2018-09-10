В общественном штабе по наблюдению назвали выборы в Москве прозрачными

Избиратели в единый день голосования на избирательном участке в Москве

Избиратели в единый день голосования на избирательном участке в Москве

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Выборы мэра Москвы, прошедшие в воскресенье, были абсолютно честными и прозрачными, заявил в понедельник замглавы Общественного штаба по наблюдению за выборами мэра столицы, глава Мосгордумы Алексей Шапошников.

"Они (выборы — ред.) были абсолютно честными и абсолютно прозрачными, потому что существует благодаря Общественному штабу несколько уровней контроля", — сказал Шапошников в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Выборы мэра Москвы прошли в минувшее воскресенье. По данным Мосгоризбиркома, явка избирателей на выборах мэра в Москве составила 30,89%. По итогам обработки 99% протоколов, 70,02% голосов набирает действующий мэр города Сергей Собянин.

Кандидатами на выборах мэра Москвы являлись Собянин, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов от "Справедливой России", депутат Госдумы Михаил Дегтярев от ЛДПР, экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ и бывший владелец СУ-155 Михаил Балакин от партии "Союз горожан". По итогам обработки 99% протоколов Собянин набирает 70,02% голосов.

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