Явка на "дачных" УИКах на выборах мэра Москвы превысила 70%

Избирательница в единый день голосования на избирательном участке в Москве

Избирательница в единый день голосования на избирательном участке в Москве

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Явка на загородных избирательных участках на выборах мэра Москвы превысила 70%, что является высоким показателем, заявил журналистам председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов в понедельник.

"Высокая явка, за 70%, была на участках, образованных за пределами Москвы", — сказал он.

Выборы мэра Москвы прошли в минувшее воскресенье. Кандидатами на выборах мэра Москвы являлись действующий глава столицы Сергей Собянин, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов от "Справедливой России", депутат Госдумы Михаил Дегтярев от ЛДПР, экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ и бывший владелец СУ-155 Михаил Балакин от партии "Союз горожан". По итогам обработки 99% протоколов Собянин набирает 70,02% голосов.

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