Итоговая явка на выборах мэра Москвы составила 30,89%

Избирательница в единый день голосования на избирательном участке в Москве

Избирательница в единый день голосования на избирательном участке в Москве

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Явка избирателей на выборах мэра в Москве составила 30,89%, заявил в понедельник журналистам глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

"Если говорить о явке, то 30,89% составляет", — сказал он.

Выборы мэра Москвы прошли в минувшее воскресенье. Кандидатами на выборах мэра Москвы являлись действующий глава столицы Сергей Собянин, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов от "Справедливой России", депутат Госдумы Михаил Дегтярев от ЛДПР, экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ и бывший владелец СУ-155 Михаил Балакин от партии "Союз горожан". По итогам обработки 99% протоколов Собянин набирает 70,02% голосов.

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