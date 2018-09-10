Действующий глава Московской области набирает на выборах 62,52% голосов

Единый день голосования в 2018 году (351)

© РИА Новости / Евгений Одиноков Перейти в фотобанк Действующий мэр Абакана Буланкин лидирует на выборах Действующий губернатор Подмосковья Андрей Воробьев набирает на выборах 62,52% голосов после обработки 99,98% протоколов, свидетельствуют данные Центризбиркома.

По информации ЦИК, по результатам обработки 99,98% протоколов Воробьев лидирует на выборах главы региона, набирая 62,52% голосов или 1 миллион 337 тысяч 868 избирателей.

Вторую строчку, по предварительным данным, занимает кандидат от КПРФ Константин Черемисов, набравший 12,99% голосов, за ним идет кандидат от "Альянса Зеленых" Лилия Белова — 7,51%, Кирилл Жигарев от ЛДПР — 5,77%, Игорь Чистюхин от "Справедливой России" — 4,63%, Борис Надеждин от "Партии роста" 4,36%.

Подробнее о едином дне голосования в России читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>