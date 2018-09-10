КПРФ выиграла муниципальные выборы в трех районах Сахалина из 11

Единый день голосования в 2018 году (332)

Подсчет голосов на выборах в Единый день голосования

Подсчет голосов на выборах в Единый день голосования

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 сен — РИА Новости. Муниципальные выборы в трех из 11 районах Сахалина выиграла КПРФ, сообщили в понедельник РИА Новости в Сахалинской областной избирательной комиссии.

На Сахалине и Курилах в единый день голосования депутатов районных собраний выбирали в 11 муниципальных образованиях, в 8 из них победу одержали кандидаты от "Единой России".

"Выборы в районные собрания трех муниципальных образований Сахалина выиграли кандидаты от КПРФ. Они одержали победы в двух районах севера острова — Александровске-Сахалинском и Охинском, а также в Холмском районе (юг Сахалина)", — рассказал собеседник агентства.

В Холмском районе КПРФ собрала 30,5% голосов по партийным спискам и забрала восемь мест из десяти (два оставшихся достались самовыдвиженцу и кандидату от ЛДПР) в одномандатных округах. "Единая Россия" набрала по общему списку 23,5% голосов избирателей.

В Охинском районе КПРФ набрала 29,2% голосов по общему округу и взяла шесть мест из десяти в двухмандатных округах. Единороссам здесь досталось три места. С минимальным перевесом (в 15 голосов) коммунисты взяли верх над "Единой Россией" в Александровск-Сахалинском районе.

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