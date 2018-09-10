Никитин победил на выборах главы Нижегородской области

Единый день голосования в 2018 году (332)

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 сен — РИА Новости. Врио главы Нижегородской области Глеб Никитин набрал 67,75% голосов избирателей после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные онлайн-табло в ЦИК.

Владислав Егоров от КПРФ набрал 16,63% голосов, Александр Курдюмов от ЛДПР – 6,5%, Галина Клочкова ("Справедливая Россия") – 4,35%, Александр Быков от "Партии пенсионеров за социальную справедливость" – 3,26%.

По последним данным ЦИК, в голосовании приняли участие 40,52% избирателей.

В Нижегородской области число избирателей на 1 июля 2018 года составляло 2,6 миллиона человек. В день голосования 9 сентября было задействовано 2,2 тысячи избирательных участков.

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