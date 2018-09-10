Томенко победил на выборах губернатора Алтайского края

Единый день голосования в 2018 году (332)

БАРНАУЛ, 10 сен — РИА Новости. Действующий врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко после обработки 100% протоколов одерживает победу на выборах главы региона, за него проголосовали 53,6% избирателей, сообщает в понедельник избирком.

По данным избиркома, второе место, по предварительным данным, занимает Владимир Семенов от ЛДПР с 16,20%, третье — кандидат от "Справедливой России" Людмила Суслова с 14,14%, четвертое — Андрей Крылов от Партии роста с 13,46%.

Президент Владимир Путин 30 мая 2018 года подписал указ об освобождении от должности главы Алтайского края Александра Карлина, врио губернатора был назначен уроженец Красноярского края 47-летний Виктор Томенко.

Явка, по предварительным данным, составила 37,06%. В 2014 году итоговая явка на губернаторские выборы составила 34,38%. Победивший тогда Александр Карлин набрал 72,97% голосов избирателей.

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