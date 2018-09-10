Второй тур выборов в Хабаровском крае обойдется в 97 миллионов рублей

ХАБАРОВСК, 10 сен — РИА Новости. Около 146 миллионов рублей потратили в Хабаровском крае на избирательную компанию, второй тур выборов губернатора может обойтись еще в 97 миллионов рублей, сообщил на пресс-конференции председатель регионального избиркома Геннадий Накушнов.

В единый день голосования в Хабаровском крае проходили выборы губернатора и 197 выборов в муниципальные органы власти, в том числе выборы мэра Хабаровска. После подсчета 100% бюллетеней на выборах главы региона никто из кандидатов не набрал 50%, Сергей Фургал от ЛДПР и действующий губернатор Шпорт от "Единой России" набрали почти равное количество голосов — 35,81% и 35,62% соответственно и вышли во второй тур выборов.

"Избирательная компания обошлась нам в 146 миллионов рублей, и предварительно мы с финансистами подсчитали, что второй тур выливается вместе с видеонаблюдением в 97 миллионов", — сказал Накушнов.

Он добавил, что избирком ведет с компанией "Ростелеком" переговоры, чтобы не демонтировать систему видеонаблюдения на участках до проведения повторного голосования — за счет этого стоимость можно снизить.

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