"Единая Россия" проигрывает КПРФ на выборах в Иркутской области

Единый день голосования в 2018 году (315)

Федеральный ситуационный центр партии Единая Россия для наблюдения за выборами в единый день голосования

Федеральный ситуационный центр партии Единая Россия для наблюдения за выборами в единый день голосования

ИРКУТСК, 10 сен – РИА Новости. Явка избирателей в Иркутской области по данным на утро понедельника составляет 25,6%, после обработки 90% бюллетеней лидирует КПРФ, сообщил РИА Новости представитель областной избирательной комиссии.

В воскресенье в Приангарье прошли выборы депутатов законодательного собрания третьего созыва и 162 муниципальные кампании. В региональный парламент избирали 45 депутатов: 22 — по одномандатным округам, 23 — по партийным спискам. Своих кандидатов на выборы зарегистрировали семь партий — "Единая Россия", ЛДПР, КПРФ, "Справедливая Россия", "Гражданская платформа", "Родина" и Коммунистическая партия социальной справедливости. По информации облизбиркома, избирательным правом в Иркутской области обладают 1 859 573 человека.

"На 08.00 (03.00 мск) обработано 90% избирательных бюллетеней. Явка составляет 25,6%. 34% голосов отданы КПРФ, на втором месте партия "Едина Россия" — 27,7%", — сказал собеседник агентства.

По данным избиркома, на выборах в региональный парламент в 2013 году явка составляла 25,3%. По явке традиционно лидируют муниципальные образования Усть-Ордынского Бурятского округа — Баяндаевский, Боханский и Нукутский районы. Самая низкая явка в северных территориях – Бодайбинском и Казачинско-Ленском районе.

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