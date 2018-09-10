Врио губернатора Омской области Бурков победил на выборах

Единый день голосования в 2018 году (315)

НОВОСИБИРСК, 10 сен — РИА Новости. Врио губернатора Омской области самовыдвиженец Александр Бурков лидирует на выборах главы региона с 82,5% голосов избирателей после обработки 100% протоколов, сообщил РИА Новости представитель облизбиркома.

Член региональной Общественной палаты Анатолий Соловьев (самовыдвижение) набирает 3,8%, предприниматель Антон Дрязгов (Партия роста) — 2,3%, депутат горсовета Омска Алексей Ложкин (ЛДПР) — 8,5%.

Президент РФ Владимир Путин в октябре 2017 года подписал указ о прекращении полномочий губернатора региона Виктора Назарова, который занимал эту должность с 30 мая 2012 года. Врио главы региона был назначен депутат Госдумы от "Справедливой России" Александр Бурков.

Предварительная итоговая явка избирателей в Омской области составила 44%. Ранее политический обозреватель Василий Епанчинцев назвал ее неожиданно высокой. Он считает, что такая явка стала результатом консолидации общества и заслугой лично врио губернатора Александра Буркова, который сумел в короткий срок консолидировать элиты.

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