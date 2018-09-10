Свиридов признал результаты выборов в Москве

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Кандидат на пост мэра Москвы от партии "Справедливая Россия", глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов, занимающий третье место по ходу подсчета голосов, в сообщении на сайте Общественного штаба наблюдателей заявил, что его команда не выявила серьезных нарушений на выборах и признает их результаты.

После обработки 82,48% протоколов избирательных комиссий с результатом в 69,60% на выборах мэра Москвы лидирует Сергей Собянин, вторым идёт кандидат от партии КПРФ Вадим Кумин, набирающий 11,59%, Свиридов находится на третьем месте с 7,20% голосов.

"День голосования завершился. Каких-либо серьезных нарушений не выявлено. Ни моими наблюдателями, ни членами избирательных комиссий с правом решающего голоса от партии "Справедливая Россия". Поэтому мы признаем результаты этих выборов", — приводятся в сообщении слова Свиридова.

Также кандидат добавил, что благодарен всем москвичам, кто поддержал его кандидатуру, отметив, что после выборов с новым составом правительства Москвы продолжит заниматься решением проблем города.

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