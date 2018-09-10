В Москве обработали 82,48% протоколов

Избиратели в единый день голосования на избирательном участке в Московской области

Избиратели в единый день голосования на избирательном участке в Московской области

МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Сергей Собянин набирает на выборах мэра Москвы 69,60% голосов, следует из данных информационного табло Мосгоризбиркома после обработки 82,48% протоколов.

По последним данным, явка избирателей на выборах мэра составила 30,36%.

Следом за Собяниным идёт кандидат от партии КПРФ Вадим Кумин, набирающий 11,59%. На третьем месте глава муниципального округа "Таганский" Илья Свиридов с 7,20%, депутат Госдумы Михаил Дегтярев от ЛДПР и экс-владелец СУ-155 Михаил Балакин набирают 6,82% и 1,89% голосов соответственно.

По итогам выборов мэра 2013 года Собянин одержал победу, набрав 51,37% голосов избирателей.

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