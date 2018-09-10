Дегтярев не исключил своего участия в следующих выборах мэра Москвы

Кандидат в мэры Москвы от ЛДПР Михаил Дегтярев в единый день голосования на избирательном участке в Москве

Кандидат в мэры Москвы от ЛДПР Михаил Дегтярев в единый день голосования на избирательном участке в Москве

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Кандидат от ЛДПР Михаил Дегтярев не исключает своего участия в следующих выборах мэра столицы.

"Может быть, (следует) обсудить программу "Москва 3.0" и может быть побороться еще раз за победу на выборах мэра Москвы", — сказал Дегтярев в рамках проекта "Ночь выборов".

По словам политика, серьезных нарушений на прошедших выборах не было, все прошло спокойно. Вместе с тем, Дегтярев пожаловался, что "все медиапространство было занято Собяниным".

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