Дегтярев не исключил своего участия в следующих выборах мэра Москвы

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Кандидат от ЛДПР Михаил Дегтярев не исключает своего участия в следующих выборах мэра столицы.
"Может быть, (следует) обсудить программу "Москва 3.0" и может быть побороться еще раз за победу на выборах мэра Москвы", — сказал Дегтярев в рамках проекта "Ночь выборов".
По словам политика, серьезных нарушений на прошедших выборах не было, все прошло спокойно. Вместе с тем, Дегтярев пожаловался, что "все медиапространство было занято Собяниным".
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