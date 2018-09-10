Собянин набирает 69,64% голосов после обработки 19,62% протоколов

Мэр Москвы Сергей Собянин в единый день голосования на избирательном участке в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в единый день голосования на избирательном участке в Москве

МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Сергей Собянин набирает 69,64% голосов избирателей на выборах мэра Москвы по итогам обработки 19,62% протоколов, за ним идёт кандидат от партии КПРФ Вадим Кумин с 11,66% голосов, следует из данных информационного табло Мосгоризбиркома.

По последним данным, явка избирателей на выборах мэра Москвы составила 30,56%.

На третьем месте на данный момент находится глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов, набравший 7,15% голосов избирателей. Депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев и экс-владелец СУ-155 Михаил Балакин набирают 6,81% и 1,86% голосов избирателей соответственно.

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