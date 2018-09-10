Воробьев лидирует на выборах главы Подмосковья с 61,85%

Единый день голосования в 2018 году (300)

Кандидат на пост губернатора Московской области Андрей Воробьев на избирательном участке в Московской области в единый день голосования

Кандидат на пост губернатора Московской области Андрей Воробьев на избирательном участке в Московской области в единый день голосования

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Действующий глава Московской области Андрей Воробьев набирает 61,85% голосов избирателей на выборах губернатора, свидетельствуют данные ЦИК России после обработки 65,2% протоколов.

На втором месте кандидат от КПРФ Константин Черемисов (13,34%). Третьим идет кандидат от Альянса зеленых Лилия Белова, которой отдали голоса 7,52% проголосовавших избирателей.

Далее следуют кандидат от "Справедливой России" Игорь Чистюхин (4,98%) и кандидат от Партии роста Борис Надеждин (4,39%).

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