Собянин набирает более двух третей голосов на выборах мэра Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин в единый день голосования на избирательном участке в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в единый день голосования на избирательном участке в Москве

МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Сергей Собянин набирает 69,79% голосов на выборах мэра Москвы по итогам обработки 6,7% протоколов, сообщил журналистам глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

По последним данным, явка избирателей на выборах мэра Москвы составила 31,24%.

"Обработаны 255 протоколов УИК, что составляет 6,7% от всех протоколов, по этим протоколам явка составила 31,24%. По кандидатам, Собянин набирает 69,79%", — сказал Горбунов.

На втором месте кандидат от КПРФ Вадим Кумин с 11,48% голосов, следом идёт глава муниципального округа "Таганский" Илья Свиридов, набравший 7,13% голосов. Депутат Госдумы Михаил Дегтярев от ЛДПР и экс-владелец СУ-155 Михаил Балакин набирают 6,88% и 1,83% голосов избирателей соответственно.

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