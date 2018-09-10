Москалькова: нарушение в Бурятии не изменит общую картину прошедших выборов

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Нарушение в Бурятии должно получить самую жёсткую оценку, но оно не может изменить общую картину легитимности и прозрачности прошедших выборов, заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

"Бурятия — были нарушения, которые, на мой взгляд, должны получить самую жёсткую оценку. Но они не могут изменить общей картины легитимности, открытости, прозрачности", — сказала Москалькова.

Она также считает важным, что в Москве был обеспечен 100-процентный охват видеонаблюдением, это позволило быстро определить, что сообщение о драке на одном из участков оказалось фейком.

"Важно, чтобы те, кто дежурит на участках, не только видеокамеры (использовали), но и ходили с видеорегистраторами, чтобы в случае конфликта можно было бы установить истину сразу же", — сказала Москалькова журналистам.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении заместителя председателя одной из участковых избирательных комиссий в Улан-Удэ, который подозревается в подделке бюллетеней для голосования, сообщается на сайте СУСК РФ по Бурятии. По данным следствия, 9 сентября в день голосования подозреваемый умышленно для искажения результатов выборов депутатов народного Хурала Бурятии внес в 50 избирательных бюллетеней ложные отметки за одного из кандидатов в депутаты, а также внес в 45 бюллетеней отметки за одну из политических партий. Затем он вложил бюллетени в сейф для дальнейшего учета в протоколе подсчета голосов избирателей.

Подробнее о едином дне голосования в России читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>