Собянин объявил о победе на выборах мэра Москвы

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Сергей Собянин объявил о своей победе на выборах мэра Москвы, обращение опубликовано на его официальном сайте.
"Избирательные участки закрыты. Идет подсчет голосов. Опубликованы данные exit poll. Спасибо за поддержку, друзья! Это — наша общая победа", — говорится в обращении Собянина.
Он также поблагодарил волонтеров, доверенных лиц и членов своего избирательного штаба.
При этом Собянин пообещал приложить еще больше усилий на посту мэра, напомнив, что он избрался на последний срок. "Мы столько с вами наметили планов, столько взяли обязательств, что эти годы придется пахать больше, чем предыдущие, сделать гораздо больше, чем за предыдущее пять лет. Это означает, что буквально с завтрашнего дня, засучив рукава, вся команда будет работать", — сказал он в избирательном штабе.
Собянин также пообещал в ближайшие пять лет развивать общественный транспорт, образование, здравоохранение и благоустройство, уделить внимание программе реновации, следует из обращения, опубликованного на его официальном сайте.
Также, по его словам, он намерен повысить качество образования, поднять на новый уровень здравоохранение, привести в порядок все городские поликлиники, добиться серьезных успехов в борьбе с онкологией, инсультами и инфарктами.
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