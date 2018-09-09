Собянин объявил о победе на выборах мэра Москвы

Единый день голосования в 2018 году (300)

Мэр Москвы Сергей Собянин в единый день голосования на избирательном участке в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в единый день голосования на избирательном участке в Москве

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Сергей Собянин объявил о своей победе на выборах мэра Москвы, обращение опубликовано на его официальном сайте.

"Избирательные участки закрыты. Идет подсчет голосов. Опубликованы данные exit poll. Спасибо за поддержку, друзья! Это — наша общая победа", — говорится в обращении Собянина.

Он также поблагодарил волонтеров, доверенных лиц и членов своего избирательного штаба.

При этом Собянин пообещал приложить еще больше усилий на посту мэра, напомнив, что он избрался на последний срок. "Мы столько с вами наметили планов, столько взяли обязательств, что эти годы придется пахать больше, чем предыдущие, сделать гораздо больше, чем за предыдущее пять лет. Это означает, что буквально с завтрашнего дня, засучив рукава, вся команда будет работать", — сказал он в избирательном штабе.

Мэр отметил, что предварительные итоги выборов свидетельствуют об "достойной сдаче экзамена" предвыборным штабом, и поблагодарил москвичей за высокую оценку своей деятельности.

Собянин также пообещал в ближайшие пять лет развивать общественный транспорт, образование, здравоохранение и благоустройство, уделить внимание программе реновации, следует из обращения, опубликованного на его официальном сайте.

Также, по его словам, он намерен повысить качество образования, поднять на новый уровень здравоохранение, привести в порядок все городские поликлиники, добиться серьезных успехов в борьбе с онкологией, инсультами и инфарктами.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Ruptly Мы с вами экзамен сдали – Собянин поблагодарил команду за результаты выборов

Подробнее о едином дне голосования в России читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>