Политолог назвал прошедший день голосования одним из самых спокойных

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Единый день голосования 9 сентября оказался одним из самых спокойных и стабильных, а его результаты для экспертов были в целом ожидаемы, заявил РИА Новости директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

"Единый день голосования становится доброй электоральной традицией, с каждым годом он проходит качественней, спокойней, процесс становится более прозрачным. Система учится на своём опыте и сама себя настраивает. Я согласен с Эллой Памфиловой в том, что нынешний единый день голосования — один из самых спокойных и стабильных… Ровный, хорошо организованный процесс по всем регионам", — сказал Мартынов.

Он также отметил, что результаты голосования для политологов не стали неожиданностью.

"В Хабаровском крае второй тур был вполне прогнозируемым. Губернатор посчитал, что у него и так все хорошо, но его самоуверенность сыграла с ним злую шутку. Он пренебрег кампанией, пренебрёг должной организацией штаба, и в итоге его конкуренты провели блестящую кампанию", — добавил политолог.

По его словам, в целом явка (за исключением Приморья, где на этот показатель, как отметил Мартынов, повлияло недавнее стихийное бедствие) была "в региональных традициях".

"Та же самая Москва — если сравнивать с 2013 годом — примерно та же самая явка, плюс-минус", — добавил собеседник агентства.

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