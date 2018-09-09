Политолог назвал прошедший день голосования одним из самых спокойных

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Единый день голосования 9 сентября оказался одним из самых спокойных и стабильных, а его результаты для экспертов были в целом ожидаемы, заявил РИА Новости директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.
Он также отметил, что результаты голосования для политологов не стали неожиданностью.
"В Хабаровском крае второй тур был вполне прогнозируемым. Губернатор посчитал, что у него и так все хорошо, но его самоуверенность сыграла с ним злую шутку. Он пренебрег кампанией, пренебрёг должной организацией штаба, и в итоге его конкуренты провели блестящую кампанию", — добавил политолог.
По его словам, в целом явка (за исключением Приморья, где на этот показатель, как отметил Мартынов, повлияло недавнее стихийное бедствие) была "в региональных традициях".
"Та же самая Москва — если сравнивать с 2013 годом — примерно та же самая явка, плюс-минус", — добавил собеседник агентства.
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