Экзитпол: Собянин набирает 74% голосов на выборах мэра

Мэр Москвы Сергей Собянин в единый день голосования на избирательном участке в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в единый день голосования на избирательном участке в Москве

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. По данным экзитпола, проведенного независимым фондом "Центр политических технологий", на выборах мэра Москвы лидирует действующий глава столицы Сергей Собянин. Об этом сообщает телеканал "Москва 24".

Согласно опросу, Собянин набрал на выборах 74 процента голосов. На втором месте — кандидат от КПРФ Вадим Кумин с результатом десять процентов. Третью строчку разделили кандидаты от ЛДПР Михаил Дегтярев и от "Справедливой России" Илья Свиридов. Оба набрали шесть процентов голосов. Замыкает список Михаил Балакин от партии "Союз горожан" с двумя процентами.

По данным экзитпола, еще два процента опрошенных испортили свои бюллетени или сделали их недействительными.

Выборы мэра Москвы прошли в столице 9 сентября. Мосгоризбирком зарегистрировал пять претендентов на должность московского градоначальника.

В городе работали более 3,6 тысячи избирательных участков. Кроме того, за пределами столицы действовало 209 так называемых "дачных" участков, впервые созданных в этом году.

По словам председателя Мосгоризбиркома Валентина Горбунова, выборы мэра Москвы прошли без нарушений.

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