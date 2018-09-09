Фургал с небольшим отрывом победил на выборах в Хабаровском крае

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Кандидат от ЛДПР Сергей Фургал с небольшим отрывом побеждает действующего главу Хабаровского края единоросса Вячеслава Шпорта после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные онлайн-табло в ЦИК.
После обработки 100% протоколов Фургал набирает 35,81% голосов, Шпорт — 35,62%.
Предприниматель и многодетная мать Анастасия Саламаха от КПРФ набирает 15,74% голосов. Предприниматель Игорь Глухов от "Справедливой России" — 5,49%. Менеджер Андрей Петров от партии "Зеленые" — 3,81% голосов избирателей. Явка на 18.00 на выборах составила 31,85% — проголосовали 312,19 тысячи человек.
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