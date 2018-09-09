Врио губернатора Никитин лидирует на выборах главы Нижегородской области

Единый день голосования в 2018 году (292)

Временно исполняющий обязанности губернатора Нижегородской области Глеб Никитин голосует на избирательном участке в Нижегородской области в единый день голосования

Временно исполняющий обязанности губернатора Нижегородской области Глеб Никитин голосует на избирательном участке в Нижегородской области в единый день голосования

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 сен — РИА Новости. Врио главы Нижегородской области Глеб Никитин набирает 69,23% голосов избирателей после обработки 54,23% протоколов на выборах губернатора региона, свидетельствуют данные онлайн-табло в ЦИК.

Владислав Егоров от КПРФ набрал 15,87% голосов, Александр Курдюмов от ЛДПР — 6,31%, Галина Клочкова от "Справедливой России" — 4,1%, Александр Быков от "Партии пенсионеров за социальную справедливость" — 3,14%.

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