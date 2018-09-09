Собянин заявил, что пока рано говорить о явке на выборах в Москве

Единый день голосования в 2018 году (292)

Мэр Москвы Сергей Собянин в единый день голосования на избирательном участке в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в единый день голосования на избирательном участке в Москве

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Кандидат в мэры Москвы Сергей Собянин заявил, что пока рано говорить о явке на выборах в столице, будет ясно завтра с утра.

"Мы пока не знаем. Узнаем утром", — сказал Собянин РИА Новости.

Выборы мэра Москвы прошли в столице 9 сентября. Мосгоризбирком зарегистрировал пять претендентов на должность московского градоначальника — ими стали действующий мэр столицы Сергей Собянин, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов от "Справедливой России", депутат Госдумы Михаил Дегтярев от ЛДПР, экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ, а также экс-владелец СУ-155 Михаил Балакин от партии "Союз горожан".

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