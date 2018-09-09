ЦИК готов ко второму туру на выборах, заявила Памфилова

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Единый день голосования 9 сентября продемонстрировал сюрпризы, вполне возможен второй тур в одном-двух, возможно, и в трех регионах, Центризбирком готов к такой вероятности, заявила глава ЦИК России Элла Памфилова.

"Кампания со своими сюрпризами, вполне возможен второй тур в одном-двух, может быть и в трех регионах. Завтра будет понятно. Мы готовы ко второму туру", — сказала Памфилова в информцентре ЦИК России в воскресенье вечером после закрытия всех избирательных участков, работавших на выборах в единый день голосования 9 сентября.

В этом году в единый день голосования 9 сентября прошли прямые выборы глав 22 регионов России, депутатов законодательных органов 16 субъектов РФ, а также многочисленные кампании по выборам в органы местного самоуправления. Всего в единый день голосования в этом году было назначено порядка 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня. Предстоит избрать глав четырех столиц субъектов РФ — Якутска, Абакана, Хабаровска и Томска. Также на 9 сентября были назначены дополнительные выборы в Госдуму в семи одномандатных округах в шести регионах, поскольку соответствующие депутатские мандаты ранее стали вакантными.

Подробнее о едином дне голосования в России читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>