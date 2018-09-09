В Серебряных Прудах и Химках подтвердились случаи вбросов бюллетеней

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Информация о вбросах бюллетеней на двух участках — в Серебряных Прудах и Химках — во время выборов в Подмосковье подтвердилась, сейчас принимается решение о признании результатов голосования на этих участках недействительными, заявила председатель Мособлизбиркома Эльмира Хаймурзина.
Она добавила, что в настоящее время при содействии специалистов избирательной комиссии Московской области вырабатываются решения. "Я думаю, что в ближайшей перспективе, после завершения всех формальных процедур, территориальными избирательными комиссиями будет приниматься решение о признании недействительными результатов голосования по этим двум участкам", — пояснила Хаймурзина.
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