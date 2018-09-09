КПРФ обходит "Единую Россию" почти на 7% на выборах в Иркутский парламент

Единый день голосования в 2018 году (293)

Избиратели в единый день голосования на избирательном участке

Избиратели в единый день голосования на избирательном участке

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. КПРФ опережает "Единую Россию" почти на 7% голосов на выборах депутатов Законодательного собрания Иркутской области после обработки 89,51% протоколов, свидетельствуют данные онлайн-табло в ЦИК.

КПРФ набирает 34,08%, а следующая за ней ЕР — 27,32%. У ЛДПР – 15,99%, Коммунистической партии социальной справедливости – 4,72%, "Справедливой России" — 7,13%, "Родины" — 1,35%.

Заксобрание Приангарья избирается по смешанной системе: 22 депутата будут избраны в парламент по одномандатным округам, 23 — по партийным спискам.

Подробнее о едином дне голосования в России читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>