Медведев надеется на победу Собянина на выборах мэра Москвы

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев голосует в единый день голосования на избирательном участке № 2760 в Москве. 9 сентября 2018

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев голосует в единый день голосования на избирательном участке № 2760 в Москве. 9 сентября 2018

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Лидер "Единой России" премьер Дмитрий Медведев выразил надежду, что выборы мэра Москвы для нынешнего градоначальника Сергея Собянина завершатся победой.

В 22.00 мск в Москве закрылись избирательные участки. По данным экзит-полов, Собянин набирает 74% голосов.

Штаб "Единой России". Мальчики плачут, мальчики смеются pic.twitter.com/DEt7CwyP4m — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 9 сентября 2018 г.

"Я надеюсь, что все это завершится серьезной, уверенной победой", — сказал Медведев в штабе "Единой России".

Подробнее о едином дне голосования в России читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>