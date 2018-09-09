Медведев приехал в штаб ЕР в Москве

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Лидер "Единой России" премьер-министр Дмитрий Медведев приехал в штаб "Единой России" в Москве после закрытия избирательных участков в день единого голосования.
Штаб "Единой России". Мальчики плачут, мальчики смеются pic.twitter.com/DEt7CwyP4m— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 9 сентября 2018 г.
В этом году в единый день голосования 9 сентября проходят прямые выборы глав 22 регионов России, депутатов законодательных органов 16 субъектов Федерации, а также многочисленные выборы органов местного самоуправления — в общей сложности около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня. Избирают глав четырех региональных столиц — Якутска, Абакана, Хабаровска и Томска. Также проходят дополнительные выборы в Госдуму в семи одномандатных округах в шести регионах, поскольку соответствующие депутатские мандаты ранее стали вакантными.
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