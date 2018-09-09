В Москве закрылись избирательные участки

Единый день голосования в 2018 году (259)

Избирательница в единый день голосования на избирательном участке в Москве

Избирательница в единый день голосования на избирательном участке в Москве

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Голосование на избирательных участках Москвы, а также загородных участках, завершилось в 22.00, москвичи 9 сентября выбирали мэра столицы на ближайшие пять лет.

В городе работали более 3,6 тысячи избирательных участков. Кроме того, за пределами столицы действовало 209 так называемых "дачных" участков, впервые созданных в этом году. По данным Мосгоризбиркома, к 20.00 явка на выборах в столице составила 27,54%.

Мосгоризбирком зарегистрировал пять претендентов на должность московского градоначальника — ими стали действующий мэр столицы Сергей Собянин, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов от "Справедливой России", депутат Госдумы Михаил Дегтярев от ЛДПР, экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ, а также экс-владелец СУ-155 Михаил Балакин от партии "Союз горожан".

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