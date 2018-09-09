В Москве закрылись избирательные участки

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Голосование на избирательных участках Москвы, а также загородных участках, завершилось в 22.00, москвичи 9 сентября выбирали мэра столицы на ближайшие пять лет.
Мосгоризбирком зарегистрировал пять претендентов на должность московского градоначальника — ими стали действующий мэр столицы Сергей Собянин, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов от "Справедливой России", депутат Госдумы Михаил Дегтярев от ЛДПР, экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ, а также экс-владелец СУ-155 Михаил Балакин от партии "Союз горожан".
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